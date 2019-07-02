بسبب تأخر سيارة الإسعاف.. سيدة حامل تفارق الحياة وسط ذهول ابنتها

توفيت سيدة حامل، أمس الاثنين، في أحد الشوارع في منطقة الجيراري في طنجة، نتيجة تأخر سيارة الإسعاف حوالي ساعتين.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السيدة كانت في زيارة رفقة زوجها إلى إحدى العيادات الطبية، غير أن أزمة صحية ألمت بها بشكل مفاجئ، ما دفع الطبيب إلى الاتصال بسيارة الإسعاف، التي تأخرت في نقلها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس وسط ذهول طفلتها الصغيرة.

وخلف الحادث حالة من الحزن، والأسى في نفس ابنة الهالكة، وعدد من المارة، الذين عاينوا حالتها.