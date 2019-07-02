توفيت سيدة حامل، أمس الاثنين، في أحد الشوارع في منطقة الجيراري في طنجة، نتيجة تأخر سيارة الإسعاف حوالي ساعتين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السيدة كانت في زيارة رفقة زوجها إلى إحدى العيادات الطبية، غير أن أزمة صحية ألمت بها بشكل مفاجئ، ما دفع الطبيب إلى الاتصال بسيارة الإسعاف، التي تأخرت في نقلها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس وسط ذهول طفلتها الصغيرة.
وخلف الحادث حالة من الحزن، والأسى في نفس ابنة الهالكة، وعدد من المارة، الذين عاينوا حالتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تأخر سيارة الإسعاف.. سيدة حامل تفارق الحياة وسط ذهول ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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