وسط حضور أمني كبير..الأساتذة يلوحون باقتحام وزارة أمزازي

لليوم الثاني على التوالي، خرج الأساتذة المنضوون تحت لواء تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا للاحتجاج وسط العاصمة الرباط، مطالبين بالتجاوب مع مطالبهم.

وفيما نفذ أساتذة هذه التنسيقية، أمس الإثنين، اقتحاما لوزارة الوظيفة العمومية، يلوح الأساتذة اليوم، بتنفيذ اقتحام جديد لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

واستبق أمن العاصمة خطوة الأساتذة بتعزيز الحضور الأمني بمحيط وزارة سعيد أمزازي ومنع الأساتذة من الوصول إلى بوابة الوزارة، إلا أن الأساتذة قالوا في كلمة لهم أمام الوزارة، أن تنفيذهم لاقتحام جديد رغم الحضور الأمني يظل خيارا واردا.

ويقول الأساتذة إن مشاكلهم مع الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي لم يستجب لهم، رغم سنوات من الاحتجاج.

ويطالب الأساتذة بتمكينهم من الترقية المهنية، وتغيير الإطار، على أساس الشواهد العلمية المحصل عليها، معتبرين أن هذا المطلب هو حقهم، وسبق للحكومة أن نفذته في قطاعات حكومية أخرى، متهمينها باحتقار الأساتذة بحرمانهم من الترقية بالشهادة.