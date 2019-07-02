عرض فيلم يوم الدين | بيت جالا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 06/ 07/ 2019 الزمان: 19:00 المكان: مقر مجموعة باور، بيت جالا. التاريخ: 04/ 07/ 2019 الزمان: 17:00 Advertisements المكان: نادي الندوة الثقافي، الخليل تدعوكم مجموعة باور بالتعاون مع فيلم لاب: فلسطين لمشاهدة فيلم "يوم الدين". يوم الدين يحكي قصة رحلة على الطريق عن رجل يدعى بشاي في منتصف عمره، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام. وبعد وفاة زوجته المصابة هى اﻷخرى بالجذام، يغادر هذه المستعمرة وينطلق برفقة صديقه النوبي أوباما وحماره خلال رحلة عبر أنحاء مصر في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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