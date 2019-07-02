معرض مواجهة | غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 03/ 07/ 2019 الزمان: 19:00 المكان: محترف شبابيك، غزة Advertisements يستضيف محترف شبابيك ضمن مشروع روابط معاصرة معرض "مواجهة" للفنانة رفيدة سحويل. يستمر المعرض حتى 10 تموز (يوليو) 2019، في مقر المحترف، ويتكون من أعمال تشكيلية وأعمال تركيبية وأعمال فيديو آرت. هذا المعرض، وبرنامج روابط معاصرة، بدعم من مؤسسة عبد المحسن القطان. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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