زيدان في طريقه لتحقيق رغبته بضم بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، اقترب من تحقيق رغبته بضم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زيدان أخبر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، منذ اليوم الأول له مع الميرنغي، أنه يريد التعاقد مع بوغبا.

وأشارت إلى أن زيدان يرى أن بوغبا سيكون مفتاح لعب الفريق بالموسم المقبل، بينما تتردد إدارة ريال مدريد في إبرام الصفقة، بسبب الأداء الذي قدمه اللاعب في الموسم الأخير مع اليونايتد.

ودفع تعنت إدارة مانشستر يونايتد في التخلي عن بوغبا، ريال مدريد، للتحول صوب أهداف أخرى في خط الوسط مثل الدانماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام.

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وأوضحت أن زيدان كان حاسمًا وعندما شاهد إدارة ريال مدريد تتجه لإبرام صفقات أخرى ظل يردد دائمًا "أريد بوغبا".

وأفادت الصحيفة بأن إدارة الميرنغي ستحاول إرضاء زيدان بالتعاقد مع بوغبا، ولكن ذلك سيتم وفقًا لاستراتيجية عنوانها "الصبر".

وينوي ريال مدريد عدم التعجل في جلب بوغبا قبل بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد، ولكنها قد تحسم الأمر في نهاية الميركاتو كما حدث من قبل عند التعاقد مع الويلزي غاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش.