أخاء الناصرة يتعاقد مع مدرب للموسم القادم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقدت إدارة أخاء الناصرة مع المدرب، طال بنين، من أجل تولي تدريب الفريق بالموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وتسعى إدارة الفريق النصراوي إلى تجهيز فريق قوي من أجل المنافسة على الصعود إلى مستوى الدرجة العليا.

وقال الناطق بلسان أخاء الناصرة، عمر زعبي، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "قمنا بالتفاوض مع عدد من المدربين على مدار الفترة الماضية، وبالأخير فضلنا التعاقد مع المدرب طال بنين نظرًا لخبرته وتجربته".

وأضاف أننا "سنحتفظ بعدد من لاعبي الفريق بالموسم الماضي، وسيكون إلى جانبهم لاعبون محليون بالإضافة إلى التعاقد مع عدد من لاعبي التعزيز المجربين".

وختم زعبي بالقول إن "هدفنا هو المنافسة على احتلال مركز في قمة اللائحة ومنه نحو حصد بطاقة الصعود إلى مستوى الدرجة العليا".