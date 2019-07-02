حوارية حول كتاب يوميات أكرم زعيتر: سنوات الأزمة | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 03/ 07/ 2019
الزمان: 18:00
المكان: مكتبة الأرشيف، عمّان
تستضيف مكتبة الأرشيف في عمّان أمسية حوارية حول كتاب "يوميات أكرم زعيتر: سنوات الأزمة"، الصادر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
يتحدث في الأمسية مصطفى حمارنة، أستاذ التاريخ الحديث، وسري أكرم زعيتر، وهبة أمارة، ويقدم الجلسة ويديرها الباحث في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأستاذ معين الطاهر، ثم يُفتح باب المداخلات والأسئلة.
"يدوّن أكرم زعيتر في هذا الجزء من يومياته وقائع سنوات صعبة، هي سنوات الأزمة الممتدة ما بين عامي 1967 و1970، حيث كان زعيتر عضوًا في مجلس الأعيان الأردني، ثم وزيرًا للبلاط عقب حرب حزيران (يونيو). من موقعه هذا، يقدم صورة دقيقة للأوضاع؛ أردنيًا، فلسطينيًا وعربيًا، عشية الحرب وخلالها، وفي أعقابها، موردًا الكثير من الوقائع والوثائق التي أضحت معروفة في خطوطها العامة، إلا أن تلك الإطلالة على بعض مراكز صنع القرار العربي تفسّر كثيرًا من الوقائع، وتشرح المسار الذي سلكته الحوادث قُبيل الهزيمة، وفي أثناء وقوعها، والتعامل مع تداعياتها ونتائجها بعد ذلك، مرورًا بتصاعد حركة المقاومة الفلسطينيّة بعد حرب حزيران، واصطدامها مع النظام الأردني في أيلول/سبتمبر 1970." -من مقدمة الكتاب.
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