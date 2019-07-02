بريكست بدون اتفاق تكلف بريطانيا 90 مليار جنيه إسترليني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بينت دراسات أجرتها الحكومة البريطانية أن مغادرة الاتحاد الأرووبي دون اتفاق سيكلف خزينة الدولة نحو 90 مليار جنيه إسترليني.

وحذر وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الثلاثاء، من أن تكلفة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قد تصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان البريطاني حول عملية الخروج (بريكست) بأن مغادرة الاتحاد دون ابرام أي اتفاق سيكون خطأ.

Advertisements

ونبه إلى أن التعاطي مع تداعيات الخروج من دون اتفاق يتطلب أموالا طائلة، وبالتالي عدم توفر أموال كافية لخفض الضرائب أو زيادة النفقات.

ولفت الوزير إلى أن الدراسات التي قامت بها الحكومة تظهر أن مغادرة الاتحاد دون اتفاق سيكلف الخزانة نحو 90 مليار جنيه إسترليني.

وأكد المتنافسان على زعامة حزب المحافظين الحاكم، وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت، والسابق بوريس جونسون، على أن بريطانيا ستغادر الإتحاد الأوروبي بصورة قطعية في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد ناظم لعملية الخروج.