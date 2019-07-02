شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. ميليشيا الحوثي تهدم منزل الرئيس اليمني الراحل «علي صالح» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: كشفت وسائل إعلام يمنية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية هدمت منزل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في حي الكميم وسط العاصمة صنعاء. وأشارت مصادر إلى أن معدات تابعة لميليشيا الحوثي أقدمت على هدم منزل الرئيس علي صالح ومحيطه، وذلك بعد أن سيطرت على منازل الرئيس السابق عقب قتله في 4 ديسمبر 2017م. Advertisements

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