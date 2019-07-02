تقرير أممي: العالم سيخسر 80 مليون وظيفة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وذكر التقرير، أنه "مع حلول عام 2030، قد تضيع 2,2% من مجموع ساعات العمل في العالم بسبب درجات الحرارة المرتفعة، بحسب توقعات مبنية على ارتفاع الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، فيما قدّر التقرير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك بنحو 2400 مليار دولار أمريكي".وأضاف أن "القطاع الذي يتأثر أكثر على مستوى العالم هو الزراعة، إذ يعمل في القطاع الزراعي 940 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تمثل 60 في المائة من الساعات المفقودة بسبب الإجهاد الحراري بحلول عام 2030".

قطاع البناء يتضرر أيضاً بشدة، ويرجح أن يفقد نحو 19 في المائة من ساعات العمل في جميع أنحاء العالم، فيما تتأثر بشكل متفاوت القطاعات الأخرى كالسلع والخدمات البيئية، جمع القمامة، خدمات الطوارئ، أعمال الإصلاح، النقل، السياحة، الرياضة وبعض أنواع الأعمال الصناعية.



ويتوقع أن تفقد معظم ساعات العمل في جنوب آسيا وغرب إفريقيا، حيث يمكن أن تضيع حوالي خمسة في المائة من ساعات العمل في عام 2030، أي ما يقارب 43 و 9 ملايين وظيفة على التوالي.

وذكرت رئيسة وحدة البحث في منظمة العمل الدولية، أن "تأثير الإجهاد الحراري على الإنتاجية في العمل هي نتيجة خطيرة للتغير المناخي، ويمكن أن نتوقع رؤية زيادة في التفاوت بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض وتدهور ظروف العمل لأكثر الفئات ضعفا، وكذلك حركات نزوح سكانية".

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي في المنظمة، نيكولاس ميتر، أن جنوب آسيا وغرب إفريقيا ستكون الأشد معاناة جراء موجة الحر، مشيرا أن أوروبا لن تكون بمنأى عن ذلك.

وأضاف:" يجب ترقب أكثر فأكثر فترات (حر) على غرار تلك التي شهدناها في الآونة الأخيرة، تكون متكررة بشكل متزايد وأكثر كثافة".

وبهدف ردع خطر الإجهاد الحراري، شجعت المنظمة على إنشاء بنى تحتية ملائمة وأنظمة إنذار مبكر أفضل أثناء فترات موجات الحر.

