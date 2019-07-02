تعادل دراماتيكي بين الكهرباء والنفط في الدوري الممتاز

اللاعب مراد محمد، سجل هدفين للكهرباء في الدقيقتين 30 و40، ثم اضاف علاء محيسن الهدف الثالث في الدقيقة 47، وبعد ثلاث دقائق سجل لاعب النفط محمد داود هدف فريقه الاول.

وفي الدقائق الـ10 الاخيرة من المواجهة انتفض النفط، ليجسل هدفين عن طريق بسام شاكر في الدقيقة 80 ومحمد داود مرة اخرى في الدقيقة 85، لتنتهي المواجهة بتعادل دراماتيكي.



ورفع النفط رصيده الى النقطة 57 في المركز الخامس، فيما وصل الكهرباء الى النقطة 42 في المركز العاشر.