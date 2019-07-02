نادي الشرطة يكشف تفاصيل الحريق الذي نشب في مبناه

وقال عضو المكتب الاعلامي للنادي ومنسق فريق الكرة علي البهادلي في حديث للسومرية نيوز، إن "الحريق نشب في منطقة وضعت فيها المواد القديمة والتالفة بسبب تماس كهربائي".

واوضح أن "الحريق نشب بسبب تماس في الكابل الكهربائي الخاص باجهزة التبريد الخلفية، الذي لم يخلف اي اضرار مادية او بشرية وانما مجرد مواد تالفة تابعة لمديرية التربية البدنية التابعة لوزارة الداخلية".



وكان مصدر امني، قد افاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في "كرفانات" داخل مبنى نادي الشرطة في بغداد.