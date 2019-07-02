2019-07-02 | 17:30
2,541 مشاهدة
نشب حريق في "الكرفانات" المتواجدة داخل مبنى نادي الشرطة في العاصمة بغداد.
واوضح أن "الحريق نشب بسبب تماس في الكابل الكهربائي الخاص باجهزة التبريد الخلفية، الذي لم يخلف اي اضرار مادية او بشرية وانما مجرد مواد تالفة تابعة لمديرية التربية البدنية التابعة لوزارة الداخلية".
وكان مصدر امني، قد افاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في "كرفانات" داخل مبنى نادي الشرطة في بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الشرطة يكشف تفاصيل الحريق الذي نشب في مبناه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.