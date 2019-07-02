ممثلو 'أوبك' يوقّعون ميثاقاً جديداً للتعاون مع كبار المنتجين

وقع ممثلو الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الثلاثاء، "ميثاق" تعاون جديد مع كبار المنتجين الآخرين وبينهم روسيا يهدف إلى إقامة "تعاون دائم" لا بد منه في مواجهة طفرة العرض الأميركي للخام.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أكد، أمس الاثنين، إن جميع وزراء أوبك وافقوا على تمديد الاتفاق على خفض الإنتاج بعد اتفاق روسيا والسعودية على هذه التخفيضات، خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا نهاية الأسبوع الماضي.
ودفع الأمر إيران إلى "التحذير من "موت" أوبك إذا كان عليها فقط أن توافق على قرارات تتخذ مسبقا خارج إطارها، ومع ذلك، أيدت إيران تمديد خفض الإنتاج الذي سيستمر حتى آذار 2020".
ووقع "الميثاق" خلال حفل قصير في مستهل اجتماع في مقر أوبك في فيينا بحضور ممثلي الدول الأربع عشرة الأعضاء في أوبك والدول العشر التي تحالفت معها منذ 2016 من أجل تنسيق مستوى الانتاج والتأثير على أسعار النفط. وتمت الموافقة بالاجماع برفع الأيدي على الوثيقة التي وصفتها السعودية بأنها "تاريخية".
ومن المتوقع أن يوافق اجتماع "أوبك +" الثلاثاء، كذلك على الحد من سقف الإنتاج لدى الدول الاربع والعشرين ومن بينها كذلك كازاخستان وماليزيا والمكسيك.
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