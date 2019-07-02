بالارقام.. عدد المواقع الحكومية التي رفعت منها الكتل الكونكريتية

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد والفرقة الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء تم رفع الكتل الكونكريتية عن 65 موقعاً وبناية حكومية وفي اماكن مختلفة ومتفرقة من العاصمة بغداد خلال شهري آيار وحزيران الماضيين فقط".وأضافت الامانة أن "عملية رفع الكتل الكونكريتية والتجاوزات سهل من حركة السير والمرور واظهر الفضاءات والساحات العامة وساهم بتقليل الزخم المروري بشكل كبير".

يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.