توسك يرشح وزيرة دفاع ألمانيا لرئاسة المفوضية الأوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترح رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الثلاثاء، تولي وزيرة الدفاع الألمانية الحالية، أورسولا فون دير لاين، منصب رئيس المفوضية الأوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الألمانية عن مصادر مطلعة على المفاوضات الدائرة حاليا في بروكسل أن توسك قرر ترشيح فون دير لاين، المنحدرة من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني "يمين وسط" أحد روافد حزب الشعب الأوروبي صاحب الأكثرية في البرلمان الأوروبي، التي تشغل المنصب منذ 17 ديسمبر/كانون الأول 2013.

ووفق المصادر التي لم تكشف الوكالة عن هويتها، فإن هذا الترشيح يأتي كمخرج من التعثر الذي طرأ على ملف اختيار قادة الاتحاد الأوروبي بعد الرفض الفرنسي لتولي مانفرد فيبر، المرشح الأساسي لحزب الشعب، رئاسة المفوضية الأوروبية، ما دفع فيبر لسحب ترشحه للمنصب.

ويعد حزب الشعب الأوروبي "يمين وسط" الذي تعد المستشارة أنجيلا ميركل المنحدرة من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، ووزيرة دفاعها، أكثر الشخصيات نفوذا فيه، يمسك بمفاتيح المناصب القيادية في الاتحاد الأوروبي، لأنه من المستحيل حصول أي مرشح على أغلبية أصوات البرلمان الأوروبي بدون أصوات حزب الشعب، صاحب الأكثرية في هذا البرلمان.

كان القادة الأوروبيون فشلوا، الأحد الماضي، في حل خلافاتهم وتسمية مرشح يحظى بتوافق، لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية خلفا لجان كلود يونكر الذي تنتهي ولايته في ٣١ أكتوبر/تشرين الأول، وأقرت ميركل بصعوبة المفاوضات.