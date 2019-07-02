مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر للجيش النيجري

أدانت مصر، الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً تابعاً لجيش النيجر في منطقة إيناتيس غربي البلاد.

وعبرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، عن دعمها للنيجر في مواجهة ظاهرة الإرهاب، بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 18 جنديًا.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، وأكدت وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب النيجر.

وجددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار في كل أرجاء العالم.

وكانت وزارة الدفاع النيجرية قالت إن معسكرا للجيش في بلدة "إيناتيس" تعرض لهجوم مسلح نفذته "عناصر إرهابية" لم يحدد هويتها.

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وأضاف أن القوات الموجودة تمكنت من صد الهجوم الذي "بدأ بتفجير انتحاري بسيارتين مفخختين بمدخل المعسكر، تلاه إطلاق نار من جانب الإرهابيين القادمين على متن دراجات نارية".



ولفت إلى أن القوات المسلحة تمكنت من "صد الهجوم وإجبار الإرهابيين على التراجع إلى ما وراء الحدود"، كما تمكنت من "تحييد العديد من الإرهابيين"، دون تقديم رقم دقيق، كما دمرت "شاحنة واثنتين من سيارات انتحاريين".

ويأتي الهجوم قبل أيام من استضافة العاصمة النيجرية، نيامي، قمة أفريقية استثنائية تبدأ اجتماعاتها التحضيرية الخميس المقبل.



وتعقد القمة الأفريقية الاستثنائية الـ١٢ في نيامي 7 يوليو/تموز المقبل، وستشهد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بعد دخول الاتفاقية المنشئة لها حيز النفاذ يوم 30 مايو/أيار الماضي عقب وصول عدد الدول المصدقة على الاتفاقية إلى 24 دولة.

ووفق وسائل إعلام نيجرية فإن السلطات الأمنية رفعت مستوى الاستعداد واتخذت إجراءات أمنية مشددة لتأمين القمة الإفريقية.

ويعيش النيجر البلد الفقير الواقع في منطقة الساحل تحت تهديد هجمات تنظيم داعش الإرهابي من منطقة الساحل في الغرب والشمال ومن بوكو حرام في الجنوب الشرقي.