التحالف يدك تجمعات حوثية في 3 محافظات يمنية

شنت مقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، سلسلة غارات مكثفة استهدفت شاحنات أسلحة وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية في محافظات الضالع وإب وصعدة.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن مقاتلات التحالف استهدفت آليات قتالية للمليشيا الانقلابية في مديرية قعطبة شمالي الضالع.

كما دكت مقاتلات التحالف دبابتين للمليشيا في "حبيل سليم" و"حبيل الزبيريات" غرب قطعبة، بالإضافة إلى استهداف ثلاث شاحنات تحمل أسلحة وصواريخ حرارية، ودوريات عسكرية، كانت في طريقها لتعزيز الانقلابيين في مناطق الفاخر، وحجر، وهجار، شمال الضالع.

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وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي، وتدمير آليات وأطقم وذخائر مختلفة للانقلابيين.

وفي محافظة إب، وسط البلاد، شنت مقاتلات التحالف أكثر من 10غارات استهدفت تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة "ميتم" ومعسكر الحمزة.

أما في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للانقلابيين، فشنت مقاتلات التحالف غارات عدة استهدفت تجمعات للمليشيا الإرهابية في منطقة "آل علي" التابعة لمديرية رازح قرب الحدود السعودية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين.

وتستخدم المليشيا الحوثية المناطق الحدودية لشن هجمات إرهابية على المناطق المأهولة بالسكان والمرافق المدنية داخل الأراضي السعودية.