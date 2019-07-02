نائبان بـ"الشيوخ": إيران تستفز واشنطن بتخصيب اليورانيوم

حذر نائبان بمجلس الشيوخ الأمريكي من أن إيران تبتز واشنطن بعد انتهاكها القيود المفروضة على مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يسمح به الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وقال السناتور الجمهوري توم كوتون عن ولاية أركنساس في بيان: "لقد تخلت إيران حتى عن حجة بأن برنامجها النووي لأغراض سلمية".

وأضاف أن قادة طهران يستخدمون "تهديد التخصيب النووي لابتزاز أمريكا للعودة إلى الاتفاق الرهيب الذي أثرى جيش ووكلاء إيران بدون أي آثار على أعمالهم الإرهابية".

واعتبر أنه "يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تزيد الضغط على إيران حتى تتخلى عن هذه الحملة السخيفة للابتزاز وتتصرف كدولة طبيعية".

من جانبه، قال السناتور الجمهوري تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "لقد سمحت الصفقة الكارثية لباراك أوباما لإيران بالخداع، ما صعب الكشف عن انتهاكاتها".

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وأضاف: "بدأت إيران في استغلال الصفقة قبل تنفيذها، مع الحفاظ سرا على البنية التحتية للأسلحة النووية وانتهاكها علنا للقيود المفروضة على المواد ذات الصلة بالسلاح النووي".

وتابع: "لقد حان الوقت لوضع حد لهذه المهزلة. ينبغي على إدارة ترامب أن تزيد العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، أولاً بإنهاء الإعفاءات النووية المدنية التي توفرها وزارة الخارجية التي تسمح لإيران بمواصلة بناء برنامجها النووي".

وأردف: "ثانياً عن طريق اللجوء إلى مظلة الأمم المتحدة، لاستعادة العقوبات الدولية والقيود المفروضة على إيران".

واختتم بالقول: "يجب على الكونجرس أن يقر التشريع الذي قدمته لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران من خلال معاقبة الهيئة التي صممتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران للحفاظ على شريان الحياة الاقتصادي لطهران".

واستطرد: "سأواصل العمل مع زملائي في الكونجرس لضمان أن أقصى قدر من الضغط على إيران ".

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران نفذت تهديدها بتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في اتفاقها النووي مع القوى العالمية بتخزينها اليورانيوم المخصب بكمية تجاوزت الحد المسموح به في الاتفاق.

وأضاف متحدث باسم الوكالة في بيان: "نستطيع تأكيد أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أبلغ مجلس المحافظين بأنها تحققت في الأول من يوليو/حزيران، من تجاوز إيران الحد الأقصى المسموح به لإجمالي مخزون اليورانيوم المخصب (بموجب الاتفاق)".

وكانت إيران حددت الخميس الماضي موعدا نهائيا ستتجاوز بعده الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المخصب المسموح به في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015 ولا يزال ساريا رغم انسحاب واشنطن منه في العام الماضي.