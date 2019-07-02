"حميدتي" يزور إريتريا في ثاني زيارة لمسؤول سوداني

توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، الثلاثاء، إلى إريتريا في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك في ثاني زيارة لمسؤول سوداني.

وقال المجلس العسكري السوداني، في بيان، "إن حميدتي غادر إلى إريتريا بدعوة رسمية من الرئيس أسياسي أفورقي".

وأوضح "أنه سيبحث خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بجانب ملف السلام مع الحركات المسلحة بالسودان".

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وفي 14 يونيو/حزيران الجاري، زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان إريتريا لأول مرة منذ صعوده للسلطة تلبية لدعوة من الرئيس أسياس أفورقي.

وأفضت محادثات الجانبين إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ فبراير/شباط 2018، وتسهيل حركة مواطني الدولتين.

وفي 25 يونيو/حزيران تسلم البرهان، الإثنين، رسالة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تتعلق بدعم ومؤازرة أسمرة للخرطوم، خلال الفترة الانتقالية.

وجاءت الرسالة عبر وفد إريتري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية عثمان صالح، الذي زار السودان للمرة الثانية خلال شهر، حيث كان قد وصل إلى الخرطوم يوم 19 مايو/أيار الماضي، منهياً قطيعة استمرت نحو 18 شهراً بين البلدين.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/شباط 2018، بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود، نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.