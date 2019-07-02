قوى الأمن: يمكن الحصول على السجل العدلي من السرايا الإقليمية بالمناطق

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بإلغاء مكاتب السجل العدلي المستحدثة في المناطق، واستبدالها بآليّة جديدة بحيث يتمكّن من خلالها المواطن الحصول على سجل عدلي في السرايا الإقليمية على جميع الأراضي اللبنانية،

فإنّ السرايا الإقليمية المقصودة هي الآتية: سرية حلبا، سرية ​زغرتا​، سرية ​أميون​، سرية ​بعلبك​، سرية ​جب جنين​، سرية ​بعبدا​، سرية ​جونية​، سرية الجديدة، سرية الضاحية، سرية ​بيت الدين​، سرية ​عاليه​، سرية صور".

وذكّرت في بيان، بأنّه "يمكن للمواطنين الاستحصال على سجل عدلي بصورة فوريّة من السجل العدلي المركزي في ​فرن الشباك​ ومكاتب السجل العدلي في: ​طرابلس​، زحلة، ​النبطية​، صيدا"، لافتةً إلى أنّه "جرى إلغاء 10 مكاتب سجل عدلي، واستُبدلت بـ12 سرية إقليميّة".