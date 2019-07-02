أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بإلغاء مكاتب السجل العدلي المستحدثة في المناطق، واستبدالها بآليّة جديدة بحيث يتمكّن من خلالها المواطن الحصول على سجل عدلي في السرايا الإقليمية على جميع الأراضي اللبنانية،
فإنّ السرايا الإقليمية المقصودة هي الآتية: سرية حلبا، سرية زغرتا، سرية أميون، سرية بعلبك، سرية جب جنين، سرية بعبدا، سرية جونية، سرية الجديدة، سرية الضاحية، سرية بيت الدين، سرية عاليه، سرية صور".
وذكّرت في بيان، بأنّه "يمكن للمواطنين الاستحصال على سجل عدلي بصورة فوريّة من السجل العدلي المركزي في فرن الشباك ومكاتب السجل العدلي في: طرابلس، زحلة، النبطية، صيدا"، لافتةً إلى أنّه "جرى إلغاء 10 مكاتب سجل عدلي، واستُبدلت بـ12 سرية إقليميّة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: يمكن الحصول على السجل العدلي من السرايا الإقليمية بالمناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.