مديرية أمن الدولة نعت اللواء الركن إدوار منصور والدفن بعد غد في رأس بعلبك

نعت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ مديرها العام الأسبق ​اللواء​ الركن المهندس البحري المتقاعد إدوار منصور، ووزعت نبذة عن حياته جاء فيها:

- من مواليد 1942 ​رأس بعلبك​.

تطوع في ​الجيش​ بصفة تلميذ ضابط اعتبارا 1/10/1962.

- رقي الى رتبة ملازم اعتبارا 1/1/1966 وتدرج في الترقية حتى رتبة لواء اعتبارا من 1/1/1995.

- شغل منصب عضو في ​المجلس العسكري​.

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- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله ولد واحد.

ينقل الجثمان بتاريخ 4/7/2019 من ​مستشفى​ ​اوتيل ديو​ - ​الأشرفية​، الساعة 10,00 الى منزله الكائن في بلدة رأس بعلبك، حيث يسجى الجثمان لمدة ساعتين، وبعدها ينقل الى ​كنيسة السيدة​ - رأس بعلبك حيث يقام المأتم الساعة 16,30 من نفس التاريخ.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت 5 و 6/7/2019 طيلة النهار في منزل الفقيد في بلدة رأس بعلبك، ويومي الاثنين والثلاثاء 8 و 9/7/2019 ومن الساعة 11,00 حتى الساعة 18,00 في صالون مطرانية ​الروم الملكيين الكاثوليك​ - ​طريق الشام​ - المتحف".