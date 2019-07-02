مديرية أمن الدولة نعت اللواء الركن إدوار منصور والدفن بعد غد في رأس بعلبك

نعت المديرية العامة لأمن الدولة مديرها العام الأسبق اللواء الركن المهندس البحري المتقاعد إدوار منصور، ووزعت نبذة عن حياته جاء فيها:
- من مواليد 1942 رأس بعلبك.
تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتبارا 1/10/1962.
- رقي الى رتبة ملازم اعتبارا 1/1/1966 وتدرج في الترقية حتى رتبة لواء اعتبارا من 1/1/1995.
- شغل منصب عضو في المجلس العسكري.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله ولد واحد.
ينقل الجثمان بتاريخ 4/7/2019 من مستشفى اوتيل ديو - الأشرفية، الساعة 10,00 الى منزله الكائن في بلدة رأس بعلبك، حيث يسجى الجثمان لمدة ساعتين، وبعدها ينقل الى كنيسة السيدة - رأس بعلبك حيث يقام المأتم الساعة 16,30 من نفس التاريخ.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت 5 و 6/7/2019 طيلة النهار في منزل الفقيد في بلدة رأس بعلبك، ويومي الاثنين والثلاثاء 8 و 9/7/2019 ومن الساعة 11,00 حتى الساعة 18,00 في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام - المتحف".
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