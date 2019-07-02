المطران بو جودة: علينا ان نسمع كلمة الله ونعيشها لنكون قدوة ومثالا

لفت راعي أبرشية ​طرابلس​ المارونية المطران ​جورج بو جودة​، خلال عظة ألقاها عقب ترؤسه قداسًا إلهيًّا في كنيسة السيدة ب​الخالدية​ في ​قضاء زغرتا​، بمشاركة وفد من أخويات ​قضاء المتن​، إلى أنّ "السؤال الّذي نطرحه اليوم على ذاتنا، نحن كمسيحيين ملتزمين وأبناء أخويات، هل نحن قدوة ومثال لغيرنا؟ فالانتماء إلى الكنيسة وحده غير كاف، إنّما يجب أن يكون هناك التزام، وانتماء شهادة".

وركّز على أنّ "​المسيح​ طلب من الرسل أن يكونوا شهودًا له، ونحن نريد أن نكون شهودًا له، لأنّ عالمنا اليوم ومجتمعاتنا بحاجة إلى شهادة حياة، وهو أمر يركّز عليه باستمرار ​البابا فرنسيس​". وذكر أنّ "البابا القديس بولس السادس يقول إنسان اليوم، يفضل الشهود على المعلمين، وإذا قبل بالمعلمين فلأنّهم شهود. هناك الكثيرون منّا يعلمون ولكن يا هل ترى نحن نعلم بروح الشهادة أو انّنا نكتفي فقط بنقل المعلومات؟".

وأكّد المطران بو جودة أنّ "المطلوب منّا أن نشهد ونكون على مثال ​العذراء​ قدوة ومثالًا، وعلى مثال المسيح الّذي علّمنا المحبّة وبذل الذات في سبيل من نحب"، مشدّدًا على أنّ "علينا أن نسمع كلمة الله ونعيشها، وأن تشعّ فينا كلمته، كي نكون قدوة ومثالًا أمام الآخرين. إنّها رسالتنا كأبناء وبنات أخويات أن نعيش هذا الالتزام بحياتنا اليوميّة".