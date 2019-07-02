الدفاع المدني: إخماد 4 حرائق مختلفة في كفرشلان وبنت جبيل والبابلية والمنية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في سيارة من نوع "بيك-آب" وامتدّ ليطال أعشاب يابسة في كفرشلان/ بخعون- الضنية، وحريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار مثمرة في بنت جبيل".
وأوضحت أنّ "عناصر أخمدوا حريقًا شبّ داخل منزل في البابلية- الزهراني، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات. كما أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وحقلٍ من القصب في المنية- الضنية".
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