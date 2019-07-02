الخليل التقى حاكم مصرف لبنان: وضعنا النقدي مطمئن جدا

نقل النائب ​انور الخليل​ عن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ان "وضع ​الليرة اللبنانية​ متين ولا خوف عليه". وفي تصريح له بعد لقائه سلامة أكد الخليل أن "وضعنا النقدي مطمئن جدا، كما أن التحويلات من الخارج لم تتراجع رغم ان معدلها السنوي انخفض بسبب تراجع الأعمال في دول المنطقة"، مشددا على ان "احتياط ​البنك المركزي​ هو بأفضل أوضاعه".

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