"أوبك": قررنا تمديد الاتفاق بخفض إمدادات النفط الى 9 أشهر

أكّد الأمين العام لمنظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" ​محمد باركيندو​، في حديث تلفزيوني، "أننا قررنا في ​مؤتمر​ أوبك تمديد الاتفاق بخفض إمدادات ​النفط​"، مشيرًا إلى أن "نسبة التخفيض سيكون مصدرها الدول خارج أوبك وقررنا الاستمرار بالاعفاءات لدول مثل ​ليبيا​ وفنزويل".

ولفت باركيندو إلى "أننا قررنا تمديد هذا الاتفاق ليس لمدة ستة أشهر بل لتسعة أشهر للتعامل مع عدد من القضايا. وهناك دول سيادية منتجة للنفط قررت الانضمام الى الميثاق الذي يصب في ​مصلحة الاقتصاد​ العالمي"، مضيفًا: "أحيي رئيس ​منظمة أوبك​ من ​فنزويلا​ لأنه أظهر قيادة عالية المستوى بعد أن انتهت المحادثات بنجاح. الدول الـ24 جميعها التزمت بتعديل ​التمديد​ وهو التزام قوي وتاريخي وليس هناك احتمال بخرقه لأن كل القرارت مبنية على بيانات ومعلومات وتوافق على 6 مصادر مستقلة لتقييم مستوى التزام الدول. وأحدث المعلومات تظهر أن مستوى التزام الدول يبلغ 163 في المئة".

واعتبر أنه "من الطبيعي أن تكون هناك خلافات في الرأي لكن تمكنا من التوصل الى قرارات ترضي جميع الجهات"، موضحًا أن "القرارات المتخذة في أوبك جرى تأييدها بالاجماع وجرت الاستفادة من وزير النفط الإيراني".