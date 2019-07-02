وكالة: شبح العقوبات يطارد أردوغان وأنقرة تخزن قطع غيار عسكرية

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن تركيا قامت بتخزين قطع غيار مهمة للأسلحة أمريكية الصنع، في حال فرض الكونجرس عقوبات ضدها بسبب صفقتها المثيرة للجدل لشراء منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" الروسية.

وطبقا للوكالة، ليس من الواضح متى تم اتخاذ قرار التخزين لأول مرة، لكن مسؤولين أتراك يقولون إن الاستعدادات قد اتخذت تحسباً لقيود الحظر الأمريكية المحتملة.

وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا منذ عام 2018، بعد أن قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شراء منظومة صواريخ "إس-400"، وهي منافس لمنظومة "باتريوت" أمريكية الصنع.

ولفتت الوكالة إلى أن الجيش التركي الذي لا تزال تطارده هواجس الحظر الخانق الذي فرضته واشنطن على الأسلحة منذ نصف القرن الماضي، يكدس قطع غيار طائرات "إف-16" وغيرها من المعدات العسكرية، وفقًا لاثنين من المسؤولين الأتراك المطلعين على استراتيجية بلادهم الدفاعية.

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وأضاف المسؤولون نقلا عن مناقشات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) مصممة على امتلاك تكنولوجيا الصواريخ الباليستية وتهدف إلى المشاركة في إنتاج الجيل القادم من "إس-400"، بينما قال أردوغان، إن بلاده ستتسلم الصواريخ خلال أيام.

وأشار المسؤولون الذين تحدثوا بشرطة عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن تركيا ليست مقتنعة بأن صفقة "باتريوت" ستتم، بسبب الشكوك حول المعارضة في الكونجرس، وأنها لن تترك مجالها الجوي عرضة للاختراق بعد الآن.

والإثنين، قال النائب الأمريكي إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن أردوغان "يحتاج إلى التوقف عن ممارسة الألعاب والاختيار بين الغرب أو روسيا".

وأكد إنجل في بيان أن "صفقة إس-400 عرض الناتو وأمننا القومي للخطر، لا تستطيع تركيا تشغيل نظام دفاع جوي روسي متقدم جنبًا إلى جنب مع أنظمة حساسة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. يجب أن يعلم الرئيس أردوغان أنه ستكون هناك عواقب".