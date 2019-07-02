شاهد.. قادة روسيا وفرنسا وألمانيا يتجاهلون أردوغان

تداول ناشطون، اليوم الثلاثاء، تسجيلا مصورا يظهر الاستهزاء الذي تعرض له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال الناشطون - عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ليس ترامب فقط الذي سخر من أردوغان". وأضاف "بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبقوا،أردوغان". Advertisements وذكروا أن كالثلاثة سابقوا أردوغان ومشوا". واعتبر الناشطون بأن لسان حال القادة المذكورين هو تجاهل أردوغان. وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سخر من أردوغان قبل أيام.

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