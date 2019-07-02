اخبار العالم

مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة تسعة مدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية ، ودعم جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا