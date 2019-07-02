شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة تسعة مدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، ودعم جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.