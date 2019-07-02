شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف قائد الشرطة السريلانكية على خلفية اعتداءات عيد الفصح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كولومبو)

أوقفت الشرطة السريلانكية قائدها، ومسؤولاً رفيعاً سابقًا في وزارة الدفاع، اليوم (الثلاثاء)، محملة إياهما مسؤولية الفشل في منع وقوع تفجيرات عيد الفصح التي أدت إلى مقتل 258 شخصًا، بحسب ما أفاد المتحدث روان غوناسيكيرا.

وتم توقيف المفتش العام في الشرطة بوجيت جاياسوندارا، وسكرتير وزارة الدفاع السابق هيماسيري فرناندو، بعد يوم من إعلان النائب العام أن فشلهما في الاستجابة للتحذيرات الأمنية التي سبقت الاعتداء شكل جريمة ضد الإنسانية.