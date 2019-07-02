شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (مسقط)

أكّدت سلطنة عُمان اليوم (الثلاثاء)، إنّها لم تقم أي «علاقات دبلوماسية» مع إسرائيل، غداة حديث رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) عن أنّ إسرائيل تعيد إقامة «علاقات رسمية» مع السلطنة.

وأوضحت وزارة الخارجية العُمانية في تغريدة على حسابها في تويتر: أنّ ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة وإسرائيل لا أساس لها من الصحة".