شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: اعتقالات وعصيان مدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم) أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم (الثلاثاء)، أن قوات الأمن اعتقلت 2 من قياداته وداهمت منازل 3 قياديين آخرين، فيما أكدت قوى الحرية والتغيير، أنها ستسير مواكب مليونية أخرى وستنفذ عصياناً مدنياً يومي 13 و14 يوليو الجاري، مع التمسك بالمبادرة الإثيوبية الأفريقية كأساس للتفاوض مع المجلس العسكري.

أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم (الثلاثاء)، أن قوات الأمن اعتقلت 2 من قياداته وداهمت منازل 3 قياديين آخرين، فيما أكدت قوى الحرية والتغيير، أنها ستسير مواكب مليونية أخرى وستنفذ عصياناً مدنياً يومي 13 و14 يوليو الجاري، مع التمسك بالمبادرة الإثيوبية الأفريقية كأساس للتفاوض مع المجلس العسكري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان: اعتقالات وعصيان مدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.