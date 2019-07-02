شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قتيلاً بحريق غواصة روسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو) نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها: إن 14 شخصاً من أفراد طاقم غواصة أبحاث روسية لقوا حتفهم اليوم (الثلاثاء) بعد اندلاع حريق. نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها: إن 14 شخصاً من أفراد طاقم غواصة أبحاث روسية لقوا حتفهم اليوم (الثلاثاء) بعد اندلاع حريق. ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن غواصة أبحاث أعالي البحار كانت تجري مسحاً عسكرياً في المياه الإقليمية الروسية.



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