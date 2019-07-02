شكرا لقرائتكم خبر عن حملة اعتقالات جديدة في تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (أنقرة) يواصل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان حملة الاعتقالات بوتيرة ثابتة بعد ما يقارب من 3 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة، وكشف الادعاء العام ووكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم (الثلاثاء) عن صدور أمر بالقبض على 122 عسكريا، بعضهم ضباط برتب عالية، للاشتباه في صلتهم بشبكة المعارض فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب عام 2016.

يواصل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان حملة الاعتقالات بوتيرة ثابتة بعد ما يقارب من 3 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة، وكشف الادعاء العام ووكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم (الثلاثاء) عن صدور أمر بالقبض على 122 عسكريا، بعضهم ضباط برتب عالية، للاشتباه في صلتهم بشبكة المعارض فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب عام 2016.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة اعتقالات جديدة في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.