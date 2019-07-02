شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو للحوار وتفادي التصعيد في السودان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (دبي)قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم (الثلاثاء)، إن من المهم مواصلة الحوار في السودان وتفادي التصعيد، وذلك بعد احتجاجات على المجلس العسكري الحاكم.
وكتب قرقاش على تويتر قائلاً: «المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيداً عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية... ومن الضروري تفادي المواجهة والتصعيد».
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدعو للحوار وتفادي التصعيد في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.