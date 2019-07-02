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الإمارات تدعو للحوار وتفادي التصعيد في السودان

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جدة - خالد شويل - الوكالات (دبي)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم (الثلاثاء)، إن من المهم مواصلة الحوار في السودان وتفادي التصعيد، وذلك بعد احتجاجات على المجلس العسكري الحاكم.

وكتب قرقاش على تويتر قائلاً: «المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيداً عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية... ومن الضروري تفادي المواجهة والتصعيد».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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