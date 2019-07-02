شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو للحوار وتفادي التصعيد في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (دبي)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم (الثلاثاء)، إن من المهم مواصلة الحوار في السودان وتفادي التصعيد، وذلك بعد احتجاجات على المجلس العسكري الحاكم.

وكتب قرقاش على تويتر قائلاً: «المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيداً عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية... ومن الضروري تفادي المواجهة والتصعيد».