شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اجتماعات لـ"صحة البرلمان" لمناقشة قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، خلال اجتماعين لها يوم الأحد القادم، مشروع قانون مقدم من النائب مكرم رضوان، عضو اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، وذلك فى اجتماع مشترك مع لجنة الخطة والموازنة.

وتجتمع اللجنة يوم الأحد أيضا، لمناقشة طلبى إحاطة بشأن ما يثار عن المخاطر من استعمال حقن سيفاترايكسون والمستخدمة للأطفال والكبار، وشروط التعاقد مع الصيدليات فى نظام التأمين الصحى الشامل المزمع البدء فيه بمدينة بورسعيد.

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وخلال ثلاثة اجتماعات يوم الاثنين، تناقش لجنة الشئون الصحية، طلبات إحاطة بشأن عدم وجود درجات ممولة لدى الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، وبشأن المستشفيات النموذجية التى أعلنت عنها وزيرة الصحة والسكان، وآخر بشأن برنامج البورد المصرى الخاص بالأطباء.

وتناقش اللجنة فى اجتماعيها يوم الثلاثاء القادم، طلبات إحاطة بشأن الخدمة الطبية فى مستشفيات جامعة طنطا، حيث تعانى من نقص فى القوى البشرية وخاصة التمريض وعدم وجود ميزانية لمستشفى الطوارىء، وبشأن النقص الشديد فى أسرة العناية المركزة وماكينات الغسيل الكلوى والحضانات والأدوية والأشعة بمستشفى قنا العام والمستشفى الجامعى، مما يترتب عليه معاناة شديدة للمرضى، وآخر بشأن توقيع الكشف الطبى على ذوى الإعاقة الراغبين فى الحصول على سيارات ذوى الإعاقة باللجنة الطبية بمحافظة قنا بدلا من السفر للكشف فى المحافظات الأخرى.