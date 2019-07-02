شكرا لقرائتكم خبر عن رئس هيئة المياه والصرف الصحى بالسنبلاوين: نفذنا 90% من محطة المياه والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإسكان فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والى عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بتهالك شبكة الصرف الصحى ببعض الأحياء فى مدينة السنبلاوين بالدقهلية، ومشكلة 200 عزبة بمركزى السنبلاوين وتمى الأمديد دون أحوزة عمرانية

وشارك فى الإجتماع خالد نصر رئيس شركة مياة والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، ومتولى طنطاوى رئيس شركة الميه والصرف الصحى بمدينة السنبلاوين .

وأكد متولى طنطاوى، رئس هيئة المياه والصرف الصحى بالسنبلاوين أنه تم الانتهاء من تنفيذ 90% من محطة الصرف الصحى والمياه بالنسبلاوين، وكان هناك بعض الأخطاء فى التنفيذ وتم تداركها وجارى إصلاحها.

ومن جانبه أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المخطط العمرانى والأحوزة العمرانية، لا يتم التصالح فى أى مخالفة تخص الاعتداء على التنظيم العمرانى مضيفا يجب أن يلتزم الجميع بالمواصفات التى ينص عليها التخطيط العمرانى فى القرى والنجوع والمدن.

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وأوصت اللجنة بضرورة تكثيف العمل فى تسليك المجارى بقرية عزبة صقر وسوق السمك والبستان، ومتابعة انسداد مواسير الصرف الصحى وإجراء صيانة دورية لها.























