شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الروسى: بناء محطة الضبعة النووية يشبه تعاوننا بالسد العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد البرلمانى المرافق فالنتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالى الروسى، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال المنتدى الدولى الثانى للتطور البرلمانى والمنعقد فى جمهورية روسيا الاتحادية.

فى مستهل اللقاء، أعرب الدكتور على عبد العال عن تقديره واعتزازه بهذا اللقاء، مقدمًا التهنئة لرئيسة المجلس الفيدرالى الروسى على نجاح المنتدى الدولى للتطور البرلمانى، مشيرًا للروابط المتينة التى تربط البلدين الصديقين فى كافة المجالات، والتى ترتقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشاد رئيس مجلس النواب، بالزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين والذى يتناسب مع عمق ورسوخ تلك العلاقات.

Advertisements

أكد الدكتور عبدالعال على تقارب رؤى البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بمستوى التنسيق السياسى والأمنى بين البلدين فى كافة المحافل الدولية، واستكمال التعاون المصرى الروسى فى ملف الاستئناف الكامل لحركة الطيران المباشر بين المدن الروسية ومطارى شرم الشيخ والغردقة.

كما أشاد الدكتور على عبدالعال بالتعاون المصرى الروسى المتنامى فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأيضا مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء الميزة النسبية لهذه المجالات فى اقتصاد البلدين الصديقين، مشيرًا إلى المبادرة المصرية الروسية على مستوى زعيمى البلدين باعتبار عام 2020 عامًا للتبادل الإنسانى بين مصر وروسيا، داعيا الجانب الروسى إلى التنسيق مع مصر فى أفريقيا فى ظل الخطة الطموحة للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى هذا العام.

ومن جانبها، أعربت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالى الروسى عن اعتزازها بهذا اللقاء وبمشاركة الدكتور على عبدالعال فى أعمال المنتدى مشيدة بالعلاقات بين البلدين فى كافة المجالات واصفة مصر بأنها أحد أهم وأوثق شركاء روسيا فى العالم العربى والشرق الأوسط، مشبهة مشروع محطة الطاقة النووية التى تقوم روسيا بإنشائها فى الضبعة بمشروع السد العالى.

كما أعربت رئيسة المجلس الفيدرالى الروسى عن خالص تقديرها لتقارب الرؤى المصرية الروسية حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.