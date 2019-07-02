شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان تبحث ترتيبات "ملتقى السياحة الدينية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعين يوم الأحد المقبل، لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإقامة "الملتقى الخامس للسياحة الدينية"، تحت شعار "هنا نصلى معا"، فى الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019 بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.
وتواصل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان اجتماعاتها يوم الاثنين القادم، بعقد اجتماعين لاستمرار نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".
وتجتمع لجنة الشئون الدينية يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية، ومناقشة طلب إحاطة بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية الخاصة ببرجى النورس والفردوس بمدينة قنا.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الدينية بالبرلمان تبحث ترتيبات "ملتقى السياحة الدينية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.