شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان تبحث ترتيبات "ملتقى السياحة الدينية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعين يوم الأحد المقبل، لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإقامة "الملتقى الخامس للسياحة الدينية"، تحت شعار "هنا نصلى معا"، فى الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019 بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

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وتواصل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان اجتماعاتها يوم الاثنين القادم، بعقد اجتماعين لاستمرار نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".

وتجتمع لجنة الشئون الدينية يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية، ومناقشة طلب إحاطة بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية الخاصة ببرجى النورس والفردوس بمدينة قنا.