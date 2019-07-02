شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال لرئيسة مجلس النواب البحرينى: أمن الخليج خط أحمر لا يجب المساس به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق، فوزية زينال رئيسة مجلس النواب البحرينى، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال المنتدى الدولى الثانى للتطور البرلمانى والمنعقد بجمهورية روسيا الاتحادية.

فى مستهل اللقاء، أعرب الدكتور على عبد العال عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين مشيرًا للروابط التاريخية التى تربط البلدين على كافة المستويات.

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وشدد رئيس البرلمان، على الارتباط العضوى بين الأمن القومى المصرى وأمن الخليج عامة ومملكة البحرين خاصة، مشددًا على أن الدولة المصرية تعتبر أن أمن الخليج خط أحمر لا يجب المساس به تحت أى شكل من الأشكال.

من جانبها، ثمنت فوزية زينال رئيسة مجلس النواب البحرينى هذا اللقاء، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية البحرينية تُعد نموذجًا يُحتذى به فيما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية، مشيدة بالمواقف المصرية الداعمة لأمن البحرين وأمن منطقة الخليج.