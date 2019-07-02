شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإخوان الهاربون يتزوجون عبر الفيديو شات.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هذه طريقة غير طبيعية" هكذا علق الداعية الإخوانى عصام تليمة على السؤال الذى تلقاه عن طريقة الزواج التى يتبعها شباب الإخوان الهاربين خارج مصر، كان الهدف من السؤال هو استنطاق تليمة بفتوى تبيح محادثات الفيديو شات بين الشباب المخطوبين، باعتبار أنها وسيلة التواصل الوحيدة المتاحة بين هاربى الإخوان فى الخارج والفتيات المخطوبين لهم.

Advertisements

السؤال كشف عن تقاليد اجتماعية جديدة داخل المجتمع الإخوانى، حيث يخطب الشاب الفتاة دون أن يراها، او يعرفها من قبل، يعتمد على من يرسل له الصورة فى الخارج وتبدأ علاقتهم بالكامل أون لاين عن طريق برامج الدردشة المرئية، إلى أن يلتقوا فى يوم من الأيام حيث يتم إرسال العروسة لمقر هروب الشاب الإخوانى ويتم الزواج هناك، أو تتوقف العلاقة فى المنتصف لأى سبب من الأسباب.

الداعية الإخوانى عصام تليمة أعتبر أن هذه الطريقة لا تتجنب كثير من مشاكل الطلاق، وقال: "ممكن فى الفيديو تكون لابسة العباية فيفتكرها مليانة ولما يجى يقابلها يتفاجئ إنها رفيعة قد تكون مقاييس الجمال عنده أن العروس لابد أن تكون مليانة" وذكر أيضا أن الفيديوهات قد يساء استخدامها.