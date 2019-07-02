شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم يكشف مخطط قطر لإنقاذ "حزب الله" بعد فشل إيران فى دعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن النظام القطرى أصبح يدعم حزب الله بملاييين الدولارات لاستمرار أعماله التخريبية ، وذلك بعد أن لم تعد إيران قادرة على تمويل حزب الله اللبنانى فى ظل الأزمة التى تعانى منها.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن الاقتصاد الإيراني يحتضر لذلك لم يستطع دعم حزب الله ولكن تنظيم الحمدين الإرهابي تكفل بدعم الإرهاب منذ عقدين وهاهو الآن يدعم حزب الله في لبنان بنصف مليار دولار ليستمر في التخريب والدمار وقتل الأبرياء وتعزيز الطائفية بين المسلمين ومحاولة تهديد الخليج.

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وتابع ابن عم تميم بن حمد: أموال قطر تحترق، فبعدما أفلست إيران وعجزت عن دعم أذرعها الإرهابية ووضع حزب الله صناديق تبرعات في المحال التجارية وظهر المنقذ تميم بن حمد ونظامه تنظيم الحمدين الإرهابي ليدعم حزب الله في لبنان بنصف مليار دولار.