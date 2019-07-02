محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تصوير- هاني رجب:
استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، مساء أمس الأحد، الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، والذي يستمر على مادر 35 يومًا.
في تمام الساعة الخامسة مساءًا وصل 100 شاب يمثلون 29 دولة أفريقية إلى مقر الأكاديمية بالشيخ زايد، وبعد انتهاء مراسم الاستقبال والتسجيل بدأ الشباب الأفريقي في سماع فيلم "نقطة تلاقي" والذي تضمن عرض الكثير من المناطق الأثرية والسياحية المصرية خاصة في بلاد النوبة وواحة سيوة ومسجد محمد علي، ومسجد السلطان قلاوون، وغيرها من المعالم الأثرية فضلًا عن سرد تاريخ كل من هذه الأماكن.
وبعد انتهاء الفيلم مباشرة، استمع الطلاب إلى حديث الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للشباب، من أجل التعريف بالأكاديمية وأهداف البرنامج، إلى جانب الرد على بعض التساؤلات التي وجهها الشباب المشارك.
وعقب انتهاء حديث المدير التنفيذي للأكاديمية، حرص الجميع على التقاط صورة تذكارية مجمعة أما مقر الأكاديمية، تلاها مشاهدة مبارة مصر وأوغندًا التي جرت مساء أمس داخل مقر الأكاديمية.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل 6 ساعات قضاها 100 شاب أفريقي في أكاديمية الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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