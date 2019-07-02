متظاهرون ألمان ينادون بإطلاق سراح قبطانة سفينة إغاثة محتجزة في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
أعرب متظاهرون في أماكن متفرقة بألمانيا عن تضامنهم مع قبطانة سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش3" المحتجزة في إيطاليا، كارولا راكيته.
وبحسب بيانات الشرطة اليوم الثلاثاء، تظاهر مئات الأشخاص في كل من برلين وكولونيا وفرانكفورت للمطالبة بإطلاق سراح القبطانة، 31 عاما.
وكان قد احتشد ما يصل إلى 300 شخص أمام القنصلية الإيطالية في فرانكفورت أمس الاثنين، بحسب بيانات منظمين.
وتجمع اليوم الثلاثاء نحو 20 شخصا في العاصمة الألمانية في وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيطالية.
فيما بلغ عدد المحتجين أمام القنصلية العامة في كولونيا نحو مئتي متظاهر.
فضلا عن ذلك يعتزم قسم الإبحار بنادي سانت باولي الألماني الرياضي إرسال إشارة برفع أعلام ولافتات وسترات نجاة يوم الأربعاء القادم على نهر ألستر بمدينة هامبورج شمالي ألمانيا.
يذكر أنه تم احتجاز سفينة الإنقاذ ووضعت قائدتها قيد الإقامة الجبرية، مطلع الاسبوع بعد عدم امتثالها لأوامر السلطات الإيطالية ودخولها بالسفينة وعلى متنها 40 مهاجرا ميناء لامبيدوسا.
وتواجه قبطانة السفينة التابعة للمنظمة الألمانية غير الحكومية لإغاثة اللاجئين والمهاجرين بالبحر المتوسط "سي ووتش" اتهامات بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية وانتهاك قانون البحار ومقاومة سلطات الدولة.
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