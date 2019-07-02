الأوقاف: اعتماد 24 مليون جنيه إعانات نقدية للفقراء والمحتاجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال عبد الحكيم بهجات، رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، إن وزير الأوقاف اعتمد، الاثنين، لائحة إعانات البر للعام المالي 2019 / 2020م.

وأضاف بهجات في تصريحات له الاثنين، أنه تم تخصيص مبلغ 24 مليون جنيه للإعانات النقدية التي تصرف عن طريق الإدارات العامة للبر على مستوى الجمهورية للفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة والمرأة المعيلة، وفق ظروف كل حالة، بناء على دراستها بمعرفة الإدارة العامة للبر بكل مديرية تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بديوان عام الوزارة، إضافة إلى مبلغ مماثل تقريبا يتم صرفه بمعرفة مجالس إدارات المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.