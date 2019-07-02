محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال عبد الحكيم بهجات، رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، إن وزير الأوقاف اعتمد، الاثنين، لائحة إعانات البر للعام المالي 2019 / 2020م.
وأضاف بهجات في تصريحات له الاثنين، أنه تم تخصيص مبلغ 24 مليون جنيه للإعانات النقدية التي تصرف عن طريق الإدارات العامة للبر على مستوى الجمهورية للفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة والمرأة المعيلة، وفق ظروف كل حالة، بناء على دراستها بمعرفة الإدارة العامة للبر بكل مديرية تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بديوان عام الوزارة، إضافة إلى مبلغ مماثل تقريبا يتم صرفه بمعرفة مجالس إدارات المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: اعتماد 24 مليون جنيه إعانات نقدية للفقراء والمحتاجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.