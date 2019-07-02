مصرع سيدتين وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بمصر الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

لقي سيدتان مصرعهما، وأصيب 3 أشخاص آخرين، في حادث "مروع" على امتداد شارع الثورة في مصر الجديدة.

وكانت غرفة عمليات المرور بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من الخدمات المعينة بشارع امتداد الثورة التابع لدائرة قسم مصر الجديدة، بوجود كثافات مرورية عالية، وبالانتقال والفحص تبين أن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي.

وأكد مصدر بالمرور -رفض ذكر اسمه- لمصراوي، أن المصابين تم نقلهم إلى لمستشفى لتلقى العلاج اللازم، موضحًا أن رجال المرور رفعوا آثار الحادث، بواسطة الأوناش، وأعادوا الحركة المرورية لطبيعتها.