مجلس الوزراء السعودي: الهجوم الإرهابي على مطار أبها "جريمة حرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

اعتبر مجلس الوزراء السعودي أن الهجوم الإرهابي ، الذي قامت به جماعة الحوثي باليمن على مطار أبها الدولي أنه "جريمة حرب" تستهدف المدنيين.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام السعودي بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) ، عقب جلسة اعتيادية اليوم الثلاثاء عقدت برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، إن "مجلس الوزراء، استعرض عدداً من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها عربياً وإقليمياً ودولياً".

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وأضاف الوزير أن مجلس الوزراء "عد الهجوم الإرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الذي وقع بمطار أبها الدولي فجر اليوم، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين منهم شخص من الجنسية الهندية، استمراراً للأعمال الإرهابية، وجرائم حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية".

وشدد المجلس "على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

وجدد المجلس، من ناحية اخرى " التأكيد على أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين"، ومشدداً "على مضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في نيويورك وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف وهو من الحقوق الثابتة والراسخة ولا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، لأنه حق إنساني وأخلاقي، وحق قانوني وسياسي كفلته القرارات الدولية".