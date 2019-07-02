تجديد حبس متهمتين بالانضمام لجماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهمتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمتين، "إ. أ"، و"ش. ع"، فى القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بانضمام، ومشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.