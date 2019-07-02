بالفيديو ..مواطن تركي يدخل الرعب على السياح بعد اضرام النار في حانته

أضرم مواطن تركي النيران في حانته أمام السياح البريطانيين المرعوبين، قبل أن يعاود استقبال العملاء في اليوم التالي.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فرّ نحو 150 شخصًا مبتعدين عن الحريق الذي نشب في الحانة بمدينة ”مارماريس“ في جنوب تركيا ليلة الجمعة الماضي.

وفي الفيديو الذي سجله السائح البريطاني ”آلان بارك“، يمكن رؤية مالك حانة ”شو بار“ في شاطئ موليانا، وهو يجمع كومة كبيرة من الكراسي الخشبية والوسادات قبل إشعال النار فيها.

وفي الخلفية يمكن سماع بعض المتفرجين، وهم يصيحون على عمال الحانة، وهم يشعلون النار في الوسائد لإضرام الحريق، بينما سخر البعض الآخر من الموقف بالغناء مع أغنية يمكن سماعها في الخلفية تقول ”قلبي يحترق“.

ومن ثم يمكن سماع صوت يأمر الجمهور بإخلاء المكان؛ حفاظًا على سلامتهم، بينما ينتشر الحريق بشكل خطير.

Advertisements

وقال أحد الشهود ”آلان هاميلتون“: ”في البداية أثار الموقف فضول الجميع، ولكن عندما سمعنا صوت انفجار، أصيب الجميع بالهلع وهربنا“.

وكشف الشهود أن مالك الحانة بدأ في إضرام الحريق بعد أن حضرت الشرطة إلى حانته؛ بسبب شكوى حول عرض للألعاب النارية وتشغيله لموسيقى صاخبة، ما أصاب الرجل بالجنون ودفعه لحرق المكان بأكمله.

وربما يكون أكثر ما أثار دهشة الناس، هو وجود لافتة أمام الحانة المحترقة في اليوم التالي تقول إن الحانة تقيم حفلًا شاطئيًا في المساء.