أستراليا / شرطة مكافحة الإرهاب الأستراليّة تعلن إحباط مخطّط لهجوم في سيدني

وكالات- قالت شرطة مكافحة الإرهاب في أستراليا إنها اعتقلت ثلاثة رجال في مداهمات بمدينة سيدني اليوم، الثلاثاء 2 جويلية 2019، وأحبطت مخططا مستلهما من فكر تنظيم داعش لشن هجمات على عدد من المباني العامة والسفارات.

ووجهت السلطات اتهامات لاثنين من المحتجزين، أحدهما عمره 20 عاما والآخر 23 عاما، بالانتماء لتنظيم داعش وهي جريمة بموجب القوانين الأسترالية. واتهم الأول بالتخطيط لهجوم سيدني الذي قالت الشرطة إنه كان في مراحله الأولى.

وقال إيان مكارتني مساعد مفوض الشرطة الاتحادية الأسترالية للصحفيين في سيدني "كان لديهم عدد من الأهداف تضم مراكز للشرطة ومنشآت دفاعية وسفارات ومجالس ومحاكم وكنائس".

وأضاف أن الشرطة نفذت الاعتقالات لأنها جمعت ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات، ولم تخض في التفاصيل.

Advertisements

ووجهت لشخص ثالث عمره 30 عاما اتهامات بالاحتيال فيما يتعلق بمزايا الرعاية الاجتماعية.

وقال مكارتني إن السلطات ظلت تتعقب المتهم بالتخطيط للهجوم منذ منتصف 2018 عندما لفت الانتباه إليه بسفره إلى لبنان.

وقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة في حالة إدانته في حين يواجه الآخران عقوبات بالحبس لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.