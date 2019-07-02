عاجل / الجزائر : رئيس البرلمان معاذ بوشارب يقدّم إستقالته

أعلن مكتب مجلس النواب الجزائري اليوم، الثلاثاء 2 جويلية 2019، شغور مركز الرئيس بعد إستقالة معاذ بوشارب.

وإنطلقت جلسة إختتام دورة البرلمان بمجلس الأمة قبل قليل، في غياب رئيس المجلس الشعبي الوطني بوشارب الذي تحفظ على حضوره رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل ورفض حضوره منذ أيام.

وكان أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني قد دعوا رئيس المجلس بوشارب إلى "تقديم إستقالته الفورية" من رئاسة المجلس قبل إختتام الدورة البرلمانية المقررة اليوم.

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وأوضح بيان للهيئة صدر عقب إجتماعها، الاثنين الماضي، بمقر المجلس "ندعو بوشارب إلى التعقل وتقديم إستقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية؛ نظرا للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة".

وأشار البيان إلى أن هذه التطورات أدت إلى "الانسداد التام والتعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله، وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من روزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن، وتعجيل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد، وتلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة".

ووقع على بيان هذه الهيئة 7 رؤساء مجموعات برلمانية، و5 نواب رئيس المجلس، و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس.